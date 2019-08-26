النيجيري معروف يوسف داخل نادي الزمالك.. لهذا السبب

حضر النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض، أمس الأحد.



وجاء حضور معروف مع وكيله أسامة فرحات من أجل الاجتماع بأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بالزمالك.



ويسعى اللاعب لحسم مصيره، وتحديد وجهته في الموسم المقبل، في ظل صعوبة عودته للزمالك بسبب عدم وجود أماكن شاغرة بقائمة اللاعبين الأجانب.



وتلقى معروف مؤخرًا عدة عروض من أندية المقاولون العرب والكويت الكويتي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي.



وكان معروف تمت إعارته خلال الموسم المنقضي، إلى صفوف الشرطة العراقي لمدة عام، ونجح في التتويج بلقب الدوري مع فريقه، تحت قيادة مدرب الزمالك السابق، المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش.