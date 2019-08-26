يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين ليلة زفافهما فى حادث بشع.. فيديو وصور

سيطر الرعب على المحيطين بعروسين فى يوم زفافهما، بعدما تبدلت الضحكات العارمة، لحزن عميق وصراخ على مصرعهما فى حادث سير بشع.



وبحسب صحيفة ديلى ميرور البريطانية تعود تفاصيل الحادثة، عندما راح عروسان من ولاية تكساس الأمريكية، ضحية حادث سيارة بعد دقائق فقط من إنتهاء زوجاهما بالمحكمة.



لتنهى حياة العريس هارلي مورجان البالغ من العمر 19 عامًا وعروسه ريانون بودرو البالغة من العمر 20 عامًا، على طريق بالقرب من بلدة أورانج.



وبحسب تحقيقات الشرطة تبين أن الزوجان غادرا المحكمة فور الإنتهاء من إجراءات الزواج، واتجها من ساحة ركن السيارات للإحتفال.



إلا أن القدر لم يمهلمهما النجاة من الإصطدام بسيارة أخرى كانت تسير بسرعة جنونية، ليفارقا الحياة وهما داخل السيارة قبل وصول سيارة الإسعاف.



