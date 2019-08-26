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بين الناس

مش عارفين نمشى ..الباعة أغلقوا شارع المنيرة الغربية بإمبابة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن عصام الفولي ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود باعة جائلين بشارع المنيرة الغربية بامبابة .

وقال فى رسالته: نشكو نحن أهالى المنيرة الغربية بامبابة من تواجد مكثف للباعة الجائلين بامبابة أمام الجمعية الشرعية. وتم تحرير عدة شكاوى للحى ولكن دون جدوى، الشارع اصبح مرتعا لهم ولا تستطيع السيارات المرور فى هذه المنطقة بسهولة، مطالبا بضرورة إيجاد حل لهذه المهزلة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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