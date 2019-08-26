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بين الناس

أم بالوراق: بنتي بين الحياة والموت وتحتاج عملية بالقلب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
وسام مختار
ولدت الطفلة فريدة بمعوق خلقى وتصارع الموت وأهلها عجزوا عن علاجها وأملهم فى الشفاء وأن تعود للحياة الطبيعية.

وتقول والدة الطفلة فريدة مصطفى كرم فى رسالتها من خلال شكاوى صدى البلد : أسكن بالوراق مساكن المسبوكات بعد الدائرى عمارة ٨ الدور الخامس، وطفلتى تعانى من معوقات خلقية منذ ولادتها وهي ثقبان بالقلب والشريان الأورطي والرئوي فى الاتجاه الأيمن من القلب مع ارتفاع متوسط لضغط الشريان الرئوى وتضخم بعضلة القلب وتحتاج لأكثر من عملية جراحية دقيقة.

وأضافت: أكثر من مستشفى رفض حالة ابنتى عايزين نوصل للدكتور مجدى يعقوب لإجراء العملية أو دكتور شاطر فى تخصص قلب الأطفال فى أسرع وقت بنتى بين الحياة والموت وكل يوم نسبة الخطر بتزيد.

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٠٤٢٢٧٤٧٢

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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