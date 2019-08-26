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رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:47 ص
رقصات شعبية لفرقة
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان
ايمن محمود
أكد محمد حمدي مدير عام مديرية الثقافة بمطروح تقديم فرقة مطروح للفنون الشعبية باقة متنوعة من الرقصات المعبرة عن البيئة المطروحية والفلكلور البدوى على مسرح القصر.

وأضاف أنه تم أيضا استضافة فرقة اسوان للفنون الشعبية ضمن خطة وزارة الثقافة والقطاعات الثقافية التابعة لها فى الاحتفال بمطروح عاصمة للثقافة المصرية هذا العام من خلال تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه استكمالا للدور الذي تلعبه قصور الثقافة فى محاولة تعديل سلوكيات الأطفال من خلال تقديم النماذج الكرتونية القريبة من تفكير الطفل، قدم قصر ثقافة مطروح مجموعة عروض سينمائية لأفلام الأطفال بحديقة كليوباترا، كما عُقد اللقاء الأسبوعى لنادى الأدب العام بالقصر والذى تم من خلاله مناقشة لبعض الاصدارات التى تم طرحها من خلال معرض الكتاب، وأدار اللقاء الشاعر على حمدان رئيس نادى الأدب العام بمطروح.
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ
رقصات شعبية لفرقة مطروح وأسوان للفنون الشعبية على مسرح الشاطئ

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