اقتراح لحل مشكلات المكفوفين والمعاقين بمصر.. فيديو وصور

المعاق هو كل شخص لا يستطيع تحقيق أحلامه أو لديه القدرة على العمل ولا يعمل فالمعاق ليس من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ولكن مفيد أديب قضى على مفهوم الإعاقة بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة باختراعه آلات لتشكيل المعادن سهلة الاستخدام بالنسبة لذوي الإعاقات، كما قام باختراع الونيس لمساعدة المكفوفين خلال يومهم وهو عبارة عن كاميرا وباور بنك يتصل به نت وشاحن للكاميرا وشخص ذو ثقة ليدل المكفوف على طريقه.



فى البداية؛ يقول مفيد أديب أن مصر يوجد بها حوالى ١١ مليون معاق لو أن ربعهم فقط قام بالعمل سينهض اقتصاد الدولة والفكرة تعتمد على آلات سهلة لتشكيل المعادن للأبواب والشبابيك والفوانيس فالآلات موجودة على أحد المواقع الأمريكية ولكن بسعر عال فحاول تنفيذ مثيلتها ونجح وبسعر أقل، مؤكدا أنه قام بتجريبها على أشخاص معاقين ونجحوا فى العمل واستخدامها حيث أنها ستوفر عملا لكثير من الأشخاص حيث إن المعادن يدخل فيها صناعات أخرى كالخشب والزجاج.



وأشار مفيد أديب إلى أهمية الفكرة وأنه يتمنى أن يتم الاستجابة لطلبه من جانب الحكومة فى التنسيق بين الوزارات لتنفيذ الفكرة وتطبيقها على المعاقين.



ويتابع قائلا: بالنسبة لفكرة الونيس أن الشخص الكفيف يرتدى الكاميرا وشخص آخر يتابعه عن طريق الربط بين الموبايل والإنترنت ويتحدث معه فى سماعه لتوجيهه.



وأوضح أن الفكرة بمثابة أمل لكل مكفوف وتم تطبيقها بالفعل على مكفوفين وكانت النتيجة موفقة، حيث أن فكرته حاصلة على براءة اختراع ويأمل أن يتم تنفيذها من خلال الحكومة وتطويرها ليصبح ابلكيشن فى الموبايل ويصبح حجم الكاميرا أصغر بكثير فستوفر الفكره فرص عمل لكثير من الأشخاص فى لإرشاد المكفوفين.