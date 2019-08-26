الموزع عمرو الخضري: قدمت مع أصالة السهل الممتنع أغنية حيطة سد

عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بمشاركته في ألبوم أصالة الجديد "في قربك" بأغنية "حيطة سد"، خاصة وأن هذا هو التعاون الاول بينهما.



وقال عمرو الخضري، في تصريح لـ"صدى البلد" : "الإغنية مختلفة جدًا، عن أي عمل قدمته أصالة من قبل، على مستوى الكلام و اللحن و المزيكا أيضًا"، كما أشار إلى أنهم قدموا معها السهل الممتنع.



أما عن تعاونه مع أصالة قال إنها "مدرسة في الغناء" وأن من يعمل معها لابد وأن يتعلم الكثير من الأشياء، مضيفاُ أنها على إنسانة محبوبة ومتعاونة مع فريق العمل كله.



"حيطة سد" كلمات عمرو المصري، وألحان عمر عادل، وتوزيع عمرو الخضري.



