فوضى التوك توك تؤرق سكان الحي السادس بمدينة بدر

شكا المواطن عبدالرحمن محمود، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من فوضى التوك توك فى الحي السادس بمدينة بدر.



وقال عبدالرحمن محمود فى شكواه: "التكاتك احتلت الشوارع بالمدينة، وبيمشوا عكسي، أطفال أقل من 10 سنين بيسوقوا فى الاتجاه العكسى".



وطالب المسئولين ببحث المشكلة التى تزعج أهالى المنطقة بالكامل.



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