ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فوضى التوك توك تؤرق سكان الحي السادس بمدينة بدر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:55 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن عبدالرحمن محمود، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من فوضى التوك توك فى الحي السادس بمدينة بدر.

وقال عبدالرحمن محمود فى شكواه: "التكاتك احتلت الشوارع بالمدينة، وبيمشوا عكسي، أطفال أقل من 10 سنين بيسوقوا فى الاتجاه العكسى".

وطالب المسئولين ببحث المشكلة التى تزعج أهالى المنطقة بالكامل.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حي المستقبل بأكتوبر يعانى من انتشار التكاتك

الكلاب الضالة تؤرق حياة سكان شارع الزهور بمدينة نصر

440 أسرة مهددة بالخطر بسبب بلطجة سائقي التكاتك في الزيتون.. صور

أهالي المطرية يشكون من سيطرة الميكروباص والتكاتك على الحي

فوضى التكاتك تؤرق سكان الحي السادس بمدينة بدر

عفاريت الأسفلت .. ينشرون الفزع والفوضى المرورية بشارع الخمسين بجسر السويس

ترشيحاتنا

رئيس الإنقاذ البحري: فرضنا رسوما على زيارة الدلافين فهربت من مكانها.. فيديو

وفاة عمة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي

الأهلي ينهي صفقة المدرب الجديد خلال ساعات

قام بعمله بأمانة.. رسالة رئيس سموحة لـ عامر حسين عقب استقالته

بعد أزمة المنوفية.. "البيطريين" تحذر المواطنين من القراد: بتمص الدم

مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

طريقة عمل العيش .. أفكار غريبة بمذاقات رائع أبرزها الجزر والبابريكا

فستان كاجول مشجر.. هند صبري بإطلالة أنيقة في صور جديدة