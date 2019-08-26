جدا جدا لـ أصالة تقترب من المليون مشاهدة بعد يوم من طرحها

طرحت الفنانة أصالة، مؤخرًا أغنيتها الجديدة "جدا جدا" من ألبومها الجديد "في قربك" عبر القناة الرسمية الخاصة بها عبر موقع يوتيوب.



وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة حيث اقتربت من تحطيم حاجز المليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها كما احتلت التريند رقم 2 على يوتيوب أيضًا.



"جدا جدا" كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، وجيتار شريف فهمى، وميكس هانى محروس، وتم التسجيل بأستوديو M Sound 1.

