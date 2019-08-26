محمود الخيامي يشارك في ألبوم راغب علامة المقبل بـ 3 أغان

يشارك الملحن محمود الخيامي، في البوم الفنان راغب علامة، المقبل بـ ثلاث أغان، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا بأغنية "اللي باعنا".



وتأتي الاغنية الأولى التي يشارك بها بعنوان "حكايتي"، وهي من كلمات أحمد شتا، وتوزيع خالد نبيل، والثانية بعنوان "إرتاح" من كلمات محمد البوغة، وتوزيع طارق عبد الجابر.



أما الأغنية الثالثة في بعنوان "يالا" من كلمات عماد الإبياري توزيع طارق عبد الجابر، وتسجيل وهندسة صوتية هاني محروس.



يذكر أن الخيامي تعاون في العديد من الأغاني مع نجوم الوطن العربي، منها أغنية "بنت أكابر" لأصالة والتي أحدثت ضجة ونجاحا كبيرا فور طرحها.