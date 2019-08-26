أهلها ركبوا البحر.. رخا: الرحالة شاهدون على تاريخ رشيد في الصيد وصناعة المراكب.. صور

كشف سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطني أن مدينة رشيد اشتهرت منذ أقدم العصور بحرفة الصيد، واشتهر أهلها بالتجارة وركوب البحر وهو ما استلزم احتراف هذه المدينة لصناعة المراكب والسفن منذ أقدم العصور.



قال لصدي البلد إن كثيرا من كتابات الرحالة والمستشرقون الأجانب الذين زاروا المدينة من القرن 16م وحتى القرن 19م كشفوا كثيرا من هذا التاريخ، وهو ما تناوله كتاب مدينة رشـيــد في عـيون الرحالة والمستشرقين خلال القرون (19-16م)، والصادر عن مؤسسة الأمة العربية للنشر والتوزيع.



الكتاب من تأليف سعيد رخا، ويعرض نماذج لعشرات الرحالة والمستشرقين الذين زاروا هذه المدينة، وما خلفوه عنها من كتابات ورسوم ترسخ الأهمية الحضارية والتاريخية لهذه المدينة.

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وقال: وجدنا العديد من اللوحات والرسوم التى تكاد لا تخلو من مناظر النيل والبحر، والانتشار الكثيف للمراكب والسفن بكافة أنواعها وأحجامها، وليس هذا فقط بل مناظر لمراكز صناعة السفن بالمدينة.



وأشار إلي أنه من الملاحظ حتى الآن على ضفاف النيل بمدينة رشيد نجد انتشارا كثيفا للمراكب والسفن فى مجرى النيل، إلى جانب مراكز تصنيع وصيانة المراكب والسفن واليخوت السياحية.



وقال انه ربما ازدهرت هذه الصناعة بشكل ملحوظ فى مدينة رشيد لسببين، الأول شهرة المدينة منذ القدم فى تلك الصناعة، والثانى ربما لإنخفاض التكلفة سواء تكلفة التصنيع أو الصيانة عن باقى مراكز صناعة السفن فى أنحاء مصر.



وكشف أسباب توافد الرحالة إلى رشيد، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز ووقوعها على مصب نهر النيل في البحر المتوسط، مما يمنحها أهمية استراتيجية وصفة تستأثر بها عن مدن الدلتا، إلى جانب الأهمية الاقتصادية لهذه المدينة التي كانت الميناء الأول لمصر خلال العصر العثمانى، حيث كانت الميناء الأقرب إلى إسطنبول، والثراء الفني والمعماري بالمدينة يدل دلالة واضحة على مدى التطور الاقتصادي والفني والمعماري.

