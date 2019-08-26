عقب تقييده ووضعه على الأرض.. مصرع أمريكي أثناء القبض عليه

أعلنت الشرطة الأمريكية مصرع شخص عقب تقيديه، ووضعه على الأرض عقب القبض عليه بمدينة أوكلاهوما.



وقالت السلطات الأمريكية إن الحادث وقع بعد أن توجه ضباط شرطة إلى مجمع سكني في أعقاب تقارير تفيد بأن هناك شخصًا كان يركل أبواب الشقق ويتحدث بطريقة غير متماسكة ويركل سياجًا بجوار منطقة حمام السباحة، وفق ما نقلته شبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية.



وتابعت الشرطة إن الضباط عثروا على رجل داخل المجمع ووضعوه في أصفاد قبل مرافقته إلى الخارج.



وأضاف المسؤولون أن الضباط وضعوا الرجل على الأرض بعد أن بصق عليهم. بعد وقت قصير، اكتشف الضباط أن الرجل توقف عن التنفس.



وقررت السلطات إيقاف 3 ضباط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، ولم تكشف عن اسم أو عمر المتوفى.



