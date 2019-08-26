لا أريد أن أسمع كلمة وإلا سأقتلكم.. حسين خضر يكشف تعامل الجيش التركي مع السوريين

قال حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني إن تركيا استقبلت أكثر من 3.6 مليون سوري ، أي أكثر من أي دولة أخرى.



وأضاف لـ "صدى البلد": "لكن كرم الضيافة التركي بدأ يتضاءل بتزايد ظهور تقارير عن عمليات الترحيل إلى أراضي الحرب الأهلية".



وأوضح أنه في منتصف شهر أغسطس ، قام بعض النشطاء السوريون بنشر لقطات فيديو عن غارة جوية نفذها سلاح الجو السوري. في وقت لاحق ، ذكرت وكالات دولية أن أكثر من عشرة أشخاص يموتون في الهجوم. تحديدا بالقرب من مدينة إدلب السورية.



وتابع انه في نفس الحين تخبرنا التقارير انه تم ترحيل العديد من من فر من سوريا إلى تركيا قبل ست سنوات. كما كشفت تقارير أخرى انه في منتصف يوليو ، قامت السلطات التركية بترحيل العديد أيضا إلى إدلب. تم تفتيشهم في الشارع في اسطنبول حيث تم تسجيلهم. كان يحملون جوازات سفرهم، لكن ليس لديهم تصريح إقامة لإسطنبول. يقال إن الشرطة ألقت القبض عليهم. "في مركز الشرطة ، اضطروا إلى الانتظار بينما وصل المزيد من السوريين ، ولم يكن لديهم أي فكرة عما سيفعلون به معهم، وكان عليهم تسليم كل ما يمتلكون ، وفي النهاية وضعوهم على متن حافلة."



ولفت الى انه تمت الرحلة بحافلة لمدة 20 ساعة ، كما ذكر بالتقارير ، بأصفاد. أخبرتهم الشرطة والآخرين أنهم يريدون نقلهم إلى هاتاي ، تركيا ، حيث سيتم إعادة تسجيلهم. حتى لا تشك عائلتهم في إسطنبول في ذلك الوقت.



وتابع: لأنه لم يُسمح لهم بإخطار أي شخص ، ولا حتى محامٍ ، كما ذكر بالتقارير. لقد أدركوا فقط في اليوم التالي أنهم يريدون نقلهم إلى سوريا. "في الصباح ، عندما ظهر الضوء ، شاهدوا الجدار الحدودي التركي ، كانوا قلقين وسألوا: إلى أين تأخذونا ، جاء جندي تركي وقال: لا أريد أن أسمع منكم كلمة ، وإلا سأقتلكم".



وقال إن العودة ليست طوعية وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش ، أُجبر السوريون في العديد من الحالات على توقيع وثائق بشأن العودة الطوعية إلى سوريا. "في بعض الأحيان يتعرضون للتهديد بالضرب أو الإعلان عن اعتقالهم بشكل دائم ، إلا إذا وقعت هذه المجموعات على ورقة لا يستطيع بعض الناس قراءتها أو فهمها".



واستكمل انه قد ذكر بالتقارير انه من تم ترحيلهم إلى إدلب إنه كان عليهم التوقيع. "طلبوا المحتوى ، وقال المسؤولون:" لا تقلق ، إنه مجرد إجراء شكلي لأنكم لا تملكون بطاقة هوية. " إنهم لا يدركون ما وقعوه هناك.



ووفقًا للدراسات الاستقصائية ، فإن غالبية السكان الأتراك ينظرون حاليًا إلى الأزمة الاقتصادية واللاجئين على أنها أكبر مشاكل البلاد. بالنسبة للكثيرين ، كلاهما مرتبط. على مدار سنوات عديدة ، كان معظم الأتراك أكثر تسامحًا مع السوريين من مواطني الدول الأوروبية ، على حد ما ذكر بالتقارير



و"كانت الرياح تتحول مؤخرًا والآن نرى استياءً كبيرًا في تركيا أيضًا." استفادت أجزاء من المعارضة التركية من الرفض المتزايد للسكان وجعلت في الانتخابات المحلية هذا الربيع المزاج ضد السوريين و "سياسة الضيافة" للحكومة. هؤلاء ، بدورهم ، يحاولون استرداد الأصوات المفقودة في الناخبين بسياسة المصاعب ، كما يعتقد المراقبون".



وقال أعتقد إنه جزء من أجندة شعبية تلعب مع كره الأجانب وتزيد من تفاقم الحالة المزاجية.