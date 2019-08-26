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فن

من حقه يسجد .. شريف مدكور يدافع عن محمد رمضان فى أزمته الأخيرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:51 ص
شريف مدكور و محمد
شريف مدكور و محمد رمضان
شروق حمدى
نشر الإعلامى شريف مدكور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"مقطع فيديو يدافع من خلاله عن محمد رمضان خلال أزمته التى تعرض لها أثناء حفلته الاخيرة بالساحل الشمالي.

وقال شريف مدكور من خلال الفيديو : رأيي فى الفن الذى يقدمه محمد رمضان قد لا يغضب البعض، بعض الممثلين والمطربين في فترة الستينيات والسبعينيات، كانوا يرتدون ملابس شفافة من "الشيفون"، برغم موهبتهم.

وتابع قائلا: "محمد رمضان كان بيسجد في الكواليس، من حقه يا جماعة يسجد، لاعيبة الكرة بيسجدوا بالشورت، ورجليهم وركبهم باينة، يعني العورة مكشوفة، وبتسموهم منتخب الساجدين، وفي الآخر منهم ناس بيتحرشوا".

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