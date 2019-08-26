لو عيد ميلادك النهاردة.. اعرف شخصيتك من علم الأرقام

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن شخصية اليوم في علم الأرقام، والتي توافق يوم 26 أغسطس إذا كنت مولودا في تلك اليوم ذلك يعني أنك منظم لديك حس عملي وروح واقعية.. تتحمل المسئولية وتتمتع بطاقة كبيرة. أنت محدد وتعرف كيف تثبت طاقتك حتى تصل لأهدافك.



وقدمت عبير نصيحة في هذا العام مؤكدة أن هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.



ومواليد اليوم ينتمون الي برج الاسد فهم ممن 23 /7 إلى 22 /8 وقدمت عبير فؤاد اليوم حظ برج الأسد على الصعيد العاطفي والاجتماعي والمهني.



مهنيا: اليوم اعمل في صمت وتجنب الفخر والزهو بنفسك.



صحيا: التنافر بين القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك وحاول أن توظفها فيما يعود عليك بالفائدة.