صورة بانورامية لقادة قمة السبع في فرنسا

نشر الحساب الرسمي الخاص بقمة السبع، التي شهدتها فرنسا، أمس الأحد، صورة بانورامية للقادة المشاركين في الاجتماع الرئيسي للقمة.



وكتب الحساب الرسمي للقمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حان الوقت للقيام بفعل".



وأضاف أن الاجتماع بين القادة ركز على عدة محاور أهمها التنسيق بشأن القضايا الضريبية، والوصول إلى الحماية الاجتماعية، واحترام معايير العمل، والسياسة التجارية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.



كما ركز الاجتماع على إطلاق شراكة جديدة مع قارة أفريقيا، وإنشاء اتفاق جديد للساحل الأفريقي، ووقف العنف، والعمل على تقليل البطالة، وغيرها من القضايا.





