ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صورة بانورامية لقادة قمة السبع في فرنسا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:30 ص
قمة مجموعة السبع
قمة مجموعة السبع
القسم الخارجي
نشر الحساب الرسمي الخاص بقمة السبع، التي شهدتها فرنسا، أمس الأحد، صورة بانورامية للقادة المشاركين في الاجتماع الرئيسي للقمة.

وكتب الحساب الرسمي للقمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حان الوقت للقيام بفعل".

وأضاف أن الاجتماع بين القادة ركز على عدة محاور أهمها التنسيق بشأن القضايا الضريبية، والوصول إلى الحماية الاجتماعية، واحترام معايير العمل، والسياسة التجارية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

كما ركز الاجتماع على إطلاق شراكة جديدة مع قارة أفريقيا، وإنشاء اتفاق جديد للساحل الأفريقي، ووقف العنف، والعمل على تقليل البطالة، وغيرها من القضايا.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. نادي إيفرتون يعرض تصميم ملعبه الجديد

بعد انتهاء إجازته.. سفير كندا يعبر عن سعادته بالعودة إلى مصر بهذه الطريقة

بكلمات رقيقة .. الأهلي ينعى ضحايا حادث معهد الاورام

شاهد.. كاتدرائية بريطانية تستضيف زحلوقة حلزونية بارتفاع 50 قدما لجذب الزائرين

بسبب تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يطلق حسابا رسميا على تويتر بالعربية

جدول أعمال حافل لقمة الـ 7 الصناعية ببيارتيز الفرنسية بمشاركة السيسي

ترشيحاتنا

وصفات بجنيهين.. اقضِ على قشرة الرأس للأبد

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة

المفتي السابق ينصح من يشم رائحة كريهة في منزله بقراءة هذه الآية

شاهد.. حقيقة ظهور ستيف جوبز بعد موته على قهوة بلدى فى الأميرية

اخبار الحوادث.. حبس عامل متهم بالتعدي جنسيا على نجلته.. شاب يحاول الانتحار بسبب خلافات أسرية

لا أريد أن أسمع كلمة وإلا سأقتلكم.. حسين خضر يكشف تعامل الجيش التركي مع السوريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة