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فن

برفقة ابنتها.. نيللى كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:38 ص
نيللى كريم
نيللى كريم
شروق حمدى
نشرت الفنانة نيللى كريم عبر خاصية story عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها وهى تحتضن ابنتها الصغرى بأحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلقت نيللى كريم على الصورة "حبيبتى".

يذكر أن نيللي كريم شاركت في فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات، وهو بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام 2014.

الجدير بالذكر ان فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني مرشح أن يحقق ايراداته 100 مليون جنيه ليكون أول فيلم مصرى يتجاوز حاجز الـ 100.

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