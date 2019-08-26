اليوم.. افتتاح مقر للتشغيل والتفتيش والسلامة وعلاقات العمل بقرية الأبطال بالإسماعيلية

تقوم وزارة القوي العاملة، اليوم الاثنين، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية في إطار جولاتها الميدانية للمحافظات لاستكمال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب علي مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.



ومن المقرر أن تفتتح والمحافظ اللواء حمدي عثمان، المقر الجديد متعدد الأنشطة للتشغيل والتفتيش والسلامة وعلاقات العمل بقرية الأبطال بالإسماعيلية الجديدة، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.





كما يقوم الوزارة بتسليم 20 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن تكريم 13 عاملا مثاليًا بمنحهم جوائز مالية تصل إلي 5 ألاف جنيه لكل عامل بالشركات بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.



وتمنح شهادات التخرج للمتدربين، وتسلم عقود عملهم بعد اجتيازهم فترة التدريب وفقا لبروتوكول التعاون مع شركة جيد تكساتيل، كما يشهد حفل تخريج الدفعة الأولي من المتدربين علي مهنة "جليس مسن" وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ 15 متدربا معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس ومديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، فضلا عن تسليم شهادات تخريج 3 دفعات من سائقي المعدات الثقيلة من حملة المؤهلات ، ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مديرية القوي العاملة ، ومديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني بالمحافظة.



ويختتم وزارة القوي العاملة الجولة بزيارة مصنع جيد تكستايل الذي يعتبر من أكبر الشركات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية ، والتي تم توقيع بروتوكول تعاون معه والوزارة للتدريب على مهنة الحياكة.

