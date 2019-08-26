صدق أو لا تصدق.. سيدة تحمل من زوجها المتوفى

لاشك أن عاطفة الأمومة لا تطغى عليها أى عاطفة أخري مهما كانت، وهو الأمر الذى ينطبق على هذه السيدة التى قررت أن تحمل من زوجها بالرغم من وفاته.



وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، قررت تلك السيدة الإنجاب من زوجها الشاب سيباستيان مويلان، والذى قد مات منتحرًا عن عمر 27 عامًا الأسبوع الماضى، بعدما تمكنت منه اضطراباته النفسية.



وعقب وفاته مباشرةً تقدمت الزوجة التى تدعى جرميما بطلب قضائى للحصول على الحيوانات المنوية من جثة زوجها، وبالفعل نجح الأطباء فى ذلك، وستبقى تلك الحيوانات المنوية صالحة للتلقيح والحمل لمدة 10 سنوات.



يذكر أن الحبيبان تزوجا في عام 2015، وكانا يخططان لإنجاب طفل في عام 2020.