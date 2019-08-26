ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدق أو لا تصدق.. سيدة تحمل من زوجها المتوفى

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:22 ص
صدى البلد
كريم جمال
لاشك أن عاطفة الأمومة لا تطغى عليها أى عاطفة أخري مهما كانت، وهو الأمر الذى ينطبق على هذه السيدة التى قررت أن تحمل من زوجها بالرغم من وفاته.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، قررت تلك السيدة الإنجاب من زوجها الشاب سيباستيان مويلان، والذى قد مات منتحرًا عن عمر 27 عامًا الأسبوع الماضى، بعدما تمكنت منه اضطراباته النفسية.

وعقب وفاته مباشرةً تقدمت الزوجة التى تدعى جرميما بطلب قضائى للحصول على الحيوانات المنوية من جثة زوجها، وبالفعل نجح الأطباء فى ذلك، وستبقى تلك الحيوانات المنوية صالحة للتلقيح والحمل لمدة 10 سنوات.

يذكر أن الحبيبان تزوجا في عام 2015، وكانا يخططان لإنجاب طفل في عام 2020.

ترشيحاتنا

نقابة الإعلاميين توقف تامر امين وتتقدم ببلاغ ضده للنيابة

عقب تقييده ووضعه على الأرض.. مصرع أمريكي أثناء القبض عليه

رئيس الجبلاية السابق يكشف حقيقة إجبار ثروت سويلم على الاستقالة

تغذية الطفل في الشهر السادس.. من الألف لـ الياء

تعرف على موعد تشييع جثمان الراحل ممدوح هاشم نجم منتخب مصر

هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة طارق حامد في الزمالك بسبب 5 ملايين جنيه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور

بـ إطلالة كاجول.. لطيفة تتألق في مطار القاهرة