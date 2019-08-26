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ردا على القصف الصاروخي.. الاحتلال الإسرائيلي يعاقب قطاع غزة بهذا الإجراء

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:15 ص
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
شريف سيد
قرر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها إلى قطاع غزة في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على الأراضي المحتلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إحباط منظومة القبة الحديدية لـ3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة في اتجاه الأراضي المحتلة.

وعقب ذلك، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية بقطاع غزة، ردا على الصواريخ الفلسطينية.

فيما كشفت المقاومة الفلسطينية عن إطلاق عناصرها النار في اتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار "مسيرة" في أجواء قطاع غزة.

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