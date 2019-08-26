اشترى سامسونج جلاكسى نوت 9 بخصم 7 آلاف جنيه بهذه الطريقة

طرحت منذ أيام شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية أحدث أيقوناتها جلاكسى نوت 10، بإصدارات مختلفة للهيمنة على سوق الهواتف الرائدة من جديد، إلا أن سعر الهاتف المرتفع شكل عائقًا لدى الكثيرين، وبالتالى فشراء النسخة السابقة جلاكسى نوت 9 بخصم كبير فى سعره يتخطى 7 آلاف جنيه، هو الحل الأفضل.



ومن خلال منصة أمازون الشهيرة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، ستجد ضالتك فى اللون الأورجوانى من جلاكسى نوت 9، والتى تأتى بخصم بقيمة 27% من قيمة الهاتف، البالغ 275 دولارا أمريكيا ما يعادل 4500 جنيه مصري من ثمن النسخة سعة 128 جيجابايت.



أما نسخة سعة 512 جيجابايت، تأتى بخصم بقيمة 36% من قيمة الهاتف، والتى تبلغ 445 دولارا أمريكيا، مايعادل 7500 جنيه مصري.



ولحسن الحظ أن النسختين من الهاتف بدون أى تشفير، أى أنه بكل بساطة يمكنك تشغيل أى منهما فى أى دولة بالعالم، كما ستحصل على ضمان شامل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.