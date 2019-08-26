السيسي يؤكد ضرورة مكافحة الفساد.. واتفاق إماراتي سعودي بشأن عدن اليمنية.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، الضوء على العديد من القضايا على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، كما ركزت على الموضوعات الخاصة بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، التي نقلت تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بقمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على الصعيد الدولي، لما تسببه من استنزاف الموارد وهدر الجهود التنموية، وتأثيرها سلبًا على الكفاءة الاقتصادية وبيئة الاستثمار.



وحول الأوضاع في الخليج العربي واليمن، صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله على العمل سويا من أجل إنهاء الصراع القائم في اليمن.



فيما أكد حكومتا البلدين على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.



وطالبت بسرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.



ومن ليبيا، أعلن الجيش الوطني الليبي، سيطرة قواته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، مؤكدًا مقتل أحد أفراد عصابات المدينة.



وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة".



ومن لبنان، قالت مصادر إعلامية إن إسرائيل شنت سلسلة غارات على مواقع الجبهة الشعبية "القيادة العامة" في قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية ولم ترد أنباء حتى الساعة عن وقوع إصابات في الأرواح.



ودوليا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن غير سعادته من الاختبارات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.



وقال ترامب، جالسًا بجوار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في قمة مجموعة السبع في فرنسا: "إنني غير سعيد من ذلك، لكن مرة أخرى هو لا ينتهك اتفاقًا".



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح.



ومن سوريا، تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء دمشق، وفق ما ذكر مصدر عسكري سوري، مؤكدًا أنه "تم تدمير أغلبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".



فيما أعلن جيش الاحتلال أن مقاتلاته نفذت غارات في سوريا لمنع قوة إيرانية من شن هجوم على إسرائيل بواسطة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، في حين حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران، من أنها ليست بمنأى عن ضربات جيشه.



وحول فضائح النظام القطري، كشف تقرير إعلامي فرنسي، مسارعة النائب العام القطري علي بن فطيس المري، إلى حجب معلومات فاضحة عن فساده من صفحة المعلومات الشخصية الخاصة به على موسوعة ويكيبيديا في نسختها العربية.



ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت قبائل في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، رفضها سياسة الإرهاب والتصعيد التي تنتهجها قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح الإخواني داخل عتق، وأخرى تم استقدامها من مأرب والجوف والبيضاء، مؤكدين على محاربتهم هذا الحزب بكل قوة.



كما بدأ تنظيم الإخوان الإرهابي في اليمن المتمثل بذراعه حزب الإصلاح، حملة لترهيب وإخضاع الصحفيين والمراسلين، مستغلًا نفوذه المتعاظم داخل مؤسستي الرئاسة والحكومة.



وفيما يخص إيران، رفض الصحفي أمير توحيد فاضل، مدير القسم السياسي بوكالة «موج» الإيرانية الذي كان يرافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في جولته بالدول الاسكندنافية، العودة للبلاد ولجأ إلى السويد.







