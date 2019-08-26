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الصين تعلن عن موقفها من المفاوضات مع الجانب الأمريكي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:26 ص
الرئيسان الأمريكي
الرئيسان الأمريكي والصيني
رويترز
قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين اليوم الاثنين إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

وقالت صحيفة تشونج تشينج مورننج بوست إن لي كبير المفاوضين التجاريين الصينيين أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر تكنولوجي في تشونجتشينج بجنوب غرب الصين.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة خمسة في المئة على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

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