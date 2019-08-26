أخبار الرياضة.. معروف يوسف داخل نادي الزمالك.. ودعوة من الترجي لـ محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:
كيف تحدى مدرب بولونيا السرطان.. غادر المستشفى ليقود 90 دقيقة:
تواجد سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا خلال مباراة فريقه مع فيرونا والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بعدما غادر المستشفى حيث كان يعالج من سرطان الدم .
جهاد جريشة يكشف حقيقة اعتذاره لجماهير الأهلي.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تعليق الحكم جهاد جريشة، على التصريحات المنتشرة له بشأن الاعتذار للأهلي بعد الخروج من بطولة كأس مصر بسبب خطأ تحكيمي.
جمال علام: تقدمت باستقالتي كمستشار لعدم أهمية دوري.. وهذا موقف أبو ريدة
أكد جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه تقدم باستقالته كمستشار لرئيس الاتحاد السابق، بعدما رأى أنه ليس له دور.
رئيس الجبلاية السابق يكشف حقيقة إجبار ثروت سويلم على الاستقالة
كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة، حقيقة إجبار اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للجبلاية على الاستقالة من منصبه.
دعوة من الترجي لـ محمد صلاح.. تعرف على السبب
كشفت تقارير إعلامية تونسية، منذ قليل عن ارتباط اسم الدولي المصري محمد صلاح بالمباراة المئوية التي يقيمها نادي الترجي بذكرى مرور 100 عام على تأسيس النادي.
هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة طارق حامد في الزمالك بسبب 5 ملايين جنيه.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل أزمة اللاعب طارق حامد مع الزمالك، بخصوص العرض المقدم له من جانب نادي اتحاد جدة السعودي، وتمسك الزمالك به، بعد تقديم مبلغ 5 ملايين كترضية.
مدرب الأهلي الجديد.. بين تسريب الأسماء والاتفاق الخفي
لايزال اسم المدير الفني الجديد لـ الأهلي في حيرة بين الجماهير الحمراء، حتى وسائل الإعلام المحلية التي تخرج كل يوم باسم مدرب جديد مع العنوان الموحد "الإعلان خلال ساعات"، لكن يبقى إدارة الخطيب محط أنظار الرأي العام في انتظار الإعلان عن الاسم وهو ما يضع المسئولين في القلعة الحمراء تحت ضغط.
تعرف على موعد تشييع جثمان الراحل ممدوح هاشم نجم منتخب مصر
توفي مساء أمس الأحد، ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد، ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف في صفوف بوخارست اليوناني.
النيجيري معروف يوسف داخل نادي الزمالك.. لهذا السبب
حضر النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض، أمس الأحد.
اليوم.. فراعنة اليد تواجه نيجيريا في ربع نهائي الألعاب الأفريقية
يواجه اليوم منتخب مصر لكرة اليد نظيره النيجيري في إطار ربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة بدولة المغرب.
كيف تحدى مدرب بولونيا السرطان.. غادر المستشفى ليقود 90 دقيقة:
تواجد سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا خلال مباراة فريقه مع فيرونا والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بعدما غادر المستشفى حيث كان يعالج من سرطان الدم .
جهاد جريشة يكشف حقيقة اعتذاره لجماهير الأهلي.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تعليق الحكم جهاد جريشة، على التصريحات المنتشرة له بشأن الاعتذار للأهلي بعد الخروج من بطولة كأس مصر بسبب خطأ تحكيمي.
جمال علام: تقدمت باستقالتي كمستشار لعدم أهمية دوري.. وهذا موقف أبو ريدة
أكد جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه تقدم باستقالته كمستشار لرئيس الاتحاد السابق، بعدما رأى أنه ليس له دور.
رئيس الجبلاية السابق يكشف حقيقة إجبار ثروت سويلم على الاستقالة
كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة، حقيقة إجبار اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للجبلاية على الاستقالة من منصبه.
دعوة من الترجي لـ محمد صلاح.. تعرف على السبب
كشفت تقارير إعلامية تونسية، منذ قليل عن ارتباط اسم الدولي المصري محمد صلاح بالمباراة المئوية التي يقيمها نادي الترجي بذكرى مرور 100 عام على تأسيس النادي.
هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة طارق حامد في الزمالك بسبب 5 ملايين جنيه.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل أزمة اللاعب طارق حامد مع الزمالك، بخصوص العرض المقدم له من جانب نادي اتحاد جدة السعودي، وتمسك الزمالك به، بعد تقديم مبلغ 5 ملايين كترضية.
مدرب الأهلي الجديد.. بين تسريب الأسماء والاتفاق الخفي
لايزال اسم المدير الفني الجديد لـ الأهلي في حيرة بين الجماهير الحمراء، حتى وسائل الإعلام المحلية التي تخرج كل يوم باسم مدرب جديد مع العنوان الموحد "الإعلان خلال ساعات"، لكن يبقى إدارة الخطيب محط أنظار الرأي العام في انتظار الإعلان عن الاسم وهو ما يضع المسئولين في القلعة الحمراء تحت ضغط.
تعرف على موعد تشييع جثمان الراحل ممدوح هاشم نجم منتخب مصر
توفي مساء أمس الأحد، ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد، ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف في صفوف بوخارست اليوناني.
النيجيري معروف يوسف داخل نادي الزمالك.. لهذا السبب
حضر النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض، أمس الأحد.
اليوم.. فراعنة اليد تواجه نيجيريا في ربع نهائي الألعاب الأفريقية
يواجه اليوم منتخب مصر لكرة اليد نظيره النيجيري في إطار ربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة بدولة المغرب.