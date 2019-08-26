أخبار الرياضة.. معروف يوسف داخل نادي الزمالك.. ودعوة من الترجي لـ محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:تواجد سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا خلال مباراة فريقه مع فيرونا والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بعدما غادر المستشفى حيث كان يعالج من سرطان الدم .كشف الإعلامي هاني حتحوت، تعليق الحكم جهاد جريشة، على التصريحات المنتشرة له بشأن الاعتذار للأهلي بعد الخروج من بطولة كأس مصر بسبب خطأ تحكيمي.أكد جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه تقدم باستقالته كمستشار لرئيس الاتحاد السابق، بعدما رأى أنه ليس له دور.كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة، حقيقة إجبار اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للجبلاية على الاستقالة من منصبه.كشفت تقارير إعلامية تونسية، منذ قليل عن ارتباط اسم الدولي المصري محمد صلاح بالمباراة المئوية التي يقيمها نادي الترجي بذكرى مرور 100 عام على تأسيس النادي.كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل أزمة اللاعب طارق حامد مع الزمالك، بخصوص العرض المقدم له من جانب نادي اتحاد جدة السعودي، وتمسك الزمالك به، بعد تقديم مبلغ 5 ملايين كترضية.لايزال اسم المدير الفني الجديد لـ الأهلي في حيرة بين الجماهير الحمراء، حتى وسائل الإعلام المحلية التي تخرج كل يوم باسم مدرب جديد مع العنوان الموحد "الإعلان خلال ساعات"، لكن يبقى إدارة الخطيب محط أنظار الرأي العام في انتظار الإعلان عن الاسم وهو ما يضع المسئولين في القلعة الحمراء تحت ضغط.توفي مساء أمس الأحد، ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد، ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم المحترف في صفوف بوخارست اليوناني.حضر النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض، أمس الأحد.يواجه اليوم منتخب مصر لكرة اليد نظيره النيجيري في إطار ربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة بدولة المغرب.