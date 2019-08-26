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أثناء مرافقة وزير الخارجية.. صحفي إيراني يهرب ويطلب اللجوء إلى السويد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:06 ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني والصحفي
القسم الخارجي
كشفت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد الإعلى علي خامنئي، عن رفض الصحفي أمير توحيد فاضل، مدير القسم السياسي بوكالة "موج" الإيرانية، أثناء مرافقته وزير الخارجية محمد جواد ظريف في جولته بأوروبا، العودة للبلاد ولجأ إلى السويد.

وقالت الصحيفة إن فاضل رغم أنه يعمل في وكالة "موج" الأصولية المتشددة لكنه ذو توجه إصلاحي حيث كان في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق مهدي كروبي، الذي يخضع للإقامة الجبرية لقيادته مع مير حسين موسوي، احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.

وأضافت الصحيفة أن فاضل عمل أيضًا في وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ومع صحف إصلاحية مثل "شهروند".

ومن جانبها، اتهمت الصحيفة فاضل، بـ"الخيانة" لينضم إلى كافة المعارضين والرافضين لسياسة الملالي التي تحكم بها إيران منذ عقود.

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