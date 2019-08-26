مغنية الفيل الأزرق: المصريون يتقبلون التجديد في الغناء وهذه كواليس اختيارى للفيلم

قالت المطربة المصرية هند الراوي صاحبة الصوت القوي الذي ظهر في فيلم "الفيل الأزرق" يغني بالأمازيغية ان المصريين يتقبلون التجديد في الغناء بشكل مستمر.



وأضافت الراوي في تصريحات صحفية ان التجديد في الغناء والفن بشكل عام يجذب عامة المصريين، والأجيال الجديدة.



وعن أغنية فيلم "الفيل الأزرق" قالت الراوي انها ارتبطت بفيلم الفيل الأزرق منذ 4 سنوات بمشاركتها بمقطوعة مع 3 آخرين هم شقيقتها سارة وشيرين عبده ونغم صالح في الجزء الأول.



وأضافت "في الجزء الثاني اختارني الفنان هشام نزيه لآداء أغنية بالأمازيغية، وتم الانتهاء منها في 4 أيام فقط، وخرجت بهذا الشكل الذي نال اعجاب واستحسان الجميع".



وتابعت الراوي "الأغنية شعر أمازيغي قديم يتفق مع روح الفيلم،اختارها الملحن هشام نزيه وهي من توزيعه وألحانه وهو من له الفضل الكبير في نجاحها".



الأغنية رغم الاعلان عن نسختها كاملة إلي الآن إلا ان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في سؤال مستمر عنها إلي الآن ومن المتوقع إصدارها كاملة خلال الفترة القليلة المقبلة.



هند الراوي هي مواليد الاسماعيلية، شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وهي الان عضو الفريق الفرنسي الشهير "Orange blossom"، وأصدرت أولى ألبوماتها معه.



وقدمت الراوي أكثر من 500 حفل في مدن أوربا وكان لها أغنية شهيرة "ياسيدي" والتي أصبحت تتر لأحد أشهر المسلسلات الفرنسية، كما شاركت الراوي بأغانيها في مسلسلات أوروبية كمرسيليا والحفرة ونفسي نفسي.



وغنت الراوي في حفل المؤتمر الوطني الثالث للشباب بالإسماعيلية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتُعد الراوي خطة خلال الفترة المقبلة لاعداد بعض الحفلات في مصر.