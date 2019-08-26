اخبار اليوم .. وقف الإعلامي تامر امين .. نادية الجندى تشعل انستجرام بـ لوك صيفى.. وشريف مدكور يعلق على أزمة محمد رمضان

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
نقابة الإعلاميين توقف تامر امين وتتقدم ببلاغ ضده للنيابة
قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين، مُقدم برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار" من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
رغم بلوغها 73 عاما.. نادية الجندى تشعل انستجرام بـ لوك صيفى ..شاهد
نشرت الفنانة نادية الجندى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة جديدة لها بلوك صيفى.
عبير صبري تتغزل في زوجها في عيد ميلاده.. صور
هنأت الفنانة عبير صبري زوجها الدكتور ايمن البياع بمناسبة عيد ميلاده، وحرصت على مشاركة محبيها ومتابعيها أجواء هذه المناسبة الخاصة.
من حقه يسجد| شريف مدكور يدافع عن محمد رمضان فى أزمته الأخيرة
نشر الإعلامى شريف مدكور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"مقطع فيديو يدافع من خلاله عن محمد رمضا ن خلال أزمته التى تعرض لها أثناء حفلته الاخيرة بالساحل الشمالي.
غارات إسرائيلية جديدة على الأراضي اللبنانية
كشفت وسائل إعلام عربية ودولية عن شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع بمنطقة قوسايا بالبقاع اللبنانية.
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع عسكرية بغزة
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه الأراضي المحتلة.
التحالف العربي يدمر 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية من صعدة
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.
السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ بولاية بورتسودان
قررت السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ في ولاية شرقية، وأمرت بإجراء تحقيق في أعمال عنف قبلية دامية تشهدها المنطقة منذ أيام.
يا فرحة ما تمت.. رصاصة طائشة تصيب عريس ليلة زفافه بالغربية
شهدت قرية كفور بلشاى بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة عريس فى ليلة زفافه، بطلق ناري بالقدم من أحد المدعوين بحفل زفاف أثناء إطلاقه اعيرة نارية تحية المعازيم.
وزير الدفاع البرازيلي: نشر 44 ألف جندي لإطفاء حرائق غابات الأمازون
أعلن وزير الدفاع البرازيلي فيرناندو آزفيدو، اليوم الأحد، أن نحو 44 ألف فرد من قوات الجيش اتجهوا نحو 6 ولايات برازيلية لمواجهة حرائق غابات الأمازون.
نقابة الإعلاميين توقف تامر امين وتتقدم ببلاغ ضده للنيابة
قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين، مُقدم برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار" من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
رغم بلوغها 73 عاما.. نادية الجندى تشعل انستجرام بـ لوك صيفى ..شاهد
نشرت الفنانة نادية الجندى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة جديدة لها بلوك صيفى.
عبير صبري تتغزل في زوجها في عيد ميلاده.. صور
هنأت الفنانة عبير صبري زوجها الدكتور ايمن البياع بمناسبة عيد ميلاده، وحرصت على مشاركة محبيها ومتابعيها أجواء هذه المناسبة الخاصة.
من حقه يسجد| شريف مدكور يدافع عن محمد رمضان فى أزمته الأخيرة
نشر الإعلامى شريف مدكور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"مقطع فيديو يدافع من خلاله عن محمد رمضا ن خلال أزمته التى تعرض لها أثناء حفلته الاخيرة بالساحل الشمالي.
غارات إسرائيلية جديدة على الأراضي اللبنانية
كشفت وسائل إعلام عربية ودولية عن شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع بمنطقة قوسايا بالبقاع اللبنانية.
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع عسكرية بغزة
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه الأراضي المحتلة.
التحالف العربي يدمر 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية من صعدة
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.
السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ بولاية بورتسودان
قررت السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ في ولاية شرقية، وأمرت بإجراء تحقيق في أعمال عنف قبلية دامية تشهدها المنطقة منذ أيام.
يا فرحة ما تمت.. رصاصة طائشة تصيب عريس ليلة زفافه بالغربية
شهدت قرية كفور بلشاى بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة عريس فى ليلة زفافه، بطلق ناري بالقدم من أحد المدعوين بحفل زفاف أثناء إطلاقه اعيرة نارية تحية المعازيم.
وزير الدفاع البرازيلي: نشر 44 ألف جندي لإطفاء حرائق غابات الأمازون
أعلن وزير الدفاع البرازيلي فيرناندو آزفيدو، اليوم الأحد، أن نحو 44 ألف فرد من قوات الجيش اتجهوا نحو 6 ولايات برازيلية لمواجهة حرائق غابات الأمازون.