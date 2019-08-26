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حوادث

القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش و 13 قطعة حشيش بالمنوفية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:50 ص
القبض علي عاطل بحوزته
القبض علي عاطل بحوزته فرد خرطوش
محمد امين
تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 13 قطعة حشيش وسلاح ناري.

وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد شمس بالقاء القبض علي محمد .ح.ح 20 سنة عاطل ومقيم قرية شنوان دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و13 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول بقصد الإتجار.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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