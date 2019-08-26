لأول مرة .. سيارة كيا Rio دفع رباعي

تتجه شركة كيا موتورز الكورية، لانتاج سيارات ريو ذات دفع رباعي ، حيث قال مدير المبيعات بالشركة أميليو أريرا ان ريو الجديدة ستحل محل Stonic.



وبدأت بالفعل شركة كيا في انتاج Rio Xline في روسيا منذ شهر محل هاتشباك "كيا ريو" حيث تختلف كروس الجديدة عن سابقتها هاتشباك بخلوص أكبر وألواح بلاستيكية فقط.



وقال رئيس إدارة التخطيط لشركة "كيا" في حديث صحفي لموقع اوتو كار، انهم بالفعل يدرسون ابقاء سيارات كروس الخمس كلها كلاسيكية وقد يجعل بعضها كهربائية وهجينة.

