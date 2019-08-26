درجات الحرارة اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو



القاهرة 36

الأسكندرية 32

مطروح 32

دمياط 32

بورسعيد 32

الإسماعيلية 37

السويس 37

العريش 33

رفح 32

طابا 33 26

شرم الشيخ 40

الغردقة 40

الفيوم 37

أسيوط 39











تشير درجات الحرارة اليوم الاثنين ، 26- 8 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.توقعات الارصاد لـ درجات الحرارة اليوموتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية "الاولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الأثنين ، 26-8-2019 بالقاهرة والمحافظات.