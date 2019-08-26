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حوادث

فريق بحث لكشف غموض العثور علي جثة محامي غريق بالمنوفية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:57 ص
فريق بحث لكشف غموض
فريق بحث لكشف غموض العثور علي جثة محامي
محمد امين
شكلت مديرية أمن المنوفية فريق بحث جنائي للتوصل لسر غرق محامي بمركز أشمون وظهور جثته بترعة النعناعية بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بكامل ملابسه ومتعلقاته الشخصية. 

وكان مدير أمن المنوفية اللواء محمد ناجي قد تلقي إخطارا بعثور أهالي قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية على جثة لشاب طافية فوق المياه بترعة النعناعية.

وقام الأهالي بجذب الجثة ناحية الشاطئ وتبين أنها لشخص يرتدي ملابسه بالكامل ولم يتم التعرف عليه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون لاستلام الجثمان وبتفتيشه عثر معه على بطاقته الشخصية والكارنيه الخاص بنقابة المحامين وتم التوصل لاسمه ويدعى عبدالدايم رمضان حسانين من مركز أشمون.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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