بعد قليل.. السيسي يلقي كلمة بـ جلسة G7 حول قضايا المناخ

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن هناك خبرا عاجلا جاء على لسان السفير بسام راضى المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية والذي اكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيشارك فى جلسة مجموعة السبع g7، الخاصة بقضايا المناخ والتنوع البيولوجي.



وأضاف رشا، خلال تقديمها برنامج صباح الخير يامصر، المذاع على قناة صدي، البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة توضح وجهة نظر القارة الإفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد وصل مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة، خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

