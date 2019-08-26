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الرئيس السيسي يشارك في جلسة مجموعة السبع G7 عن قضايا المناخ والتنوع البيولوجي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جلسة مجموعة السبع G7 الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن كلمة الرئيس السيسي توضح وجهة نظر القارة الافريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقي امس عددا من قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع المقامة فى مدينة "بياريتز" الفرنسية، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال القمة حيث التقى الرئيس السيسى السكرتير العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش.

كما التقى الرئيس السيسى نظيره الفرنسى ايمانويل ماكرون ، ورئيس وزراء بريطانيا وريس جونسون ، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وأجرى الرئيس السيسى جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ومبادرة شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين، التي طرحتها ألمانيا عام 2017 وتستضيف اجتماعاتها السنوية ببرلين.



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