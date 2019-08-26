بمناسبة الهجرة النبوية .. أول سبتمبر إجازة رسمية بجامعة الأزهر

قررت جامعة الأزهر، اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق الأول من سبتمبر اجازة رسمية بمناسبة حلول ذكرى الهجرة النبوية.



وأحاطت الجامعة الكليات علما بتأجيل امتحانات الأول من سبتمبر والمتعلقة بامتحانات التصفية "السامر كورس" على أن يتم تأدية امتحاناته في يوم أخر تحدده كل كلية وفقا لما يناسبها مع انتظام واستقرار جداول الامتحانات المعلنة.



ونبهت إدارة الجامعة على جميع الكليات، بأن امتحانات الدور الثاني خاصة بفرق النقل، أما امتحانات التصفية خاصة بالفرقة الرابعة.



وبناءا على هذا القرار أصدرت جيمع الكليات بيانات عاجلة لأبنائها الطلاب، تخبرهم بأنه تم تأجيل الامتحانات في الأول من سبتمبر وتغيير جدول هذا اليوم فقط.