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شاهد.. السيسى يلتقى نظيره الأمريكى على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:02 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية، للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه نظيره الأمريكى دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت الماضى، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

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