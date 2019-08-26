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بث مباشر.. السيسي يلتقى ترامب على هامش قمة مجموعة الدول السبع

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو
حرصا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس سيلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وإفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، تتناول عرض الرؤية الإفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين إفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

كما سيلتقي على هامش فعاليات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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