إشكالية طغيان القرارات الصغيرة



يقوم اقتصاد السوق بعمل مخصصات كبيرة وإعادة تخصيص الموارد على أساس تلخيص "الأصوات" التي سجلها العملاء في مجموعة من المعاملات الصغيرة الفردية في السوق. إن المهمة الحاسمة في تقييم كفاءة مثل هذا الاقتصاد ، إذن ، هي تحديد ما إذا كانت هذه العملية الإضافية غير مسائل العرض والطلب تحقق وتحت أي ظروف ، الانتاج المثلى. يمكن القول إن "صغر" المعاملات الفردية الحاسمة - حجمها المحدود ونطاقها ووجهة نظرها - يمكن أن يكون مصدرًا لسوء التخصيص ، بمعنى أن المستهلكين قد لا يوافقون على النتيجة الأكبر المنتجة على هذا النحو ، إذا كانوا من أي وقت مضى أعطيت الفرصة صراحة للتصويت أو ضدها.



في ظروف معينة ، قد يؤدي صغر القرارات ذات الصلة إلى فشل حقيقي في السوق. سيكون هذا هو الحال في حالة عدم تضمينها تقييمًا مستقلًا لرغبة العملاء في أن يبقوا متاحين للاستخدام المستقبلي المحتمل لخدمة لا يستخدمونها بالفعل بكميات كافية لتغطية تكاليف تقديمها. في ظروف أخرى ، قد يشجع صغر المعاملات الفردية على اختيار المستهلك غير العقلاني ، لأنها صغيرة جدًا لا تبرر جهد تأمين معلومات السوق الجيدة. في حالات أخرى ، قد تتسبب عناصر الاحتكار في تزويد المشتري بخيارات ضيقة مفرطة لا تعكس بشكل صحيح تلك التكاليف الفعلية للبدائل المنافسة ؛ وقد تكون النتيجة دوامة غير اقتصادية لتغيرات جودة المنتج مع مرور الوقت تسمى "تضخم المنتج".





أخيرا، قد يكون لتراكم الخيارات الفردية التأثير النهائي لتغيير وظيفة تفضيل المستهلك بأنفسهم ، وفي هذه الحالة لا يمكن لاقتصاديات الرفاهية الحكم على أفضل أداء في السوق. قد يتم تصور هذه العيوب المحتملة في السوق بعبارات أكثر شيوعًا - والتي تُعزى إلى العوامل الخارجية أو عيوب السوق أو عيوب سيادة المستهلك نفسها. التركيز على تأثير مساهمة صغر القرارات المسيطرة له الفضل في اقتراح الضرورة المحتملة لاستبدال "كبير" لتراكم تدريجي للقرارات الصغيرة إذا كان من المقرر تقييم النتائج بذكاء أو تحسينها.



وفي هذه الحالة ، لا يمكن لاقتصاديات الرفاهية الحكم على أفضل أداء في السوق. قد يتم تصور هذه العيوب المحتملة في السوق بعبارات أكثر شيوعًا - والتي تُعزى إلى العوامل الخارجية أو عيوب السوق أو عيوب سيادة المستهلك نفسها. التركيز على تأثير مساهمة صغر القرارات المسيطرة له الفضل في اقتراح الضرورة المحتملة لاستبدال "كبير" لتراكم تدريجي للقرارات الصغيرة إذا كان من المقرر تقييم النتائج بذكاء أو تحسينها.





وفي هذه الحالة ، لا يمكن لاقتصاديات الرفاهية الحكم على أفضل أداء في السوق. قد يتم تصور هذه العيوب المحتملة في السوق بعبارات أكثر شيوعًا - والتي تُعزى إلى العوامل الخارجية أو عيوب السوق أو عيوب سيادة المستهلك نفسها. التركيز على تأثير مساهمة صغر القرارات المسيطرة له الفضل في اقتراح الضرورة المحتملة لاستبدال "كبير" لتراكم تدريجي للقرارات الصغيرة إذا كان من المقرر تقييم النتائج بذكاء أو تحسينها.



دعنا نوضح أكثر : ما هو طغيان القرارات الصغيرة؟ باختصار ، هذا هو ما ينتج عندما يتخذ شخص أو مجموعة من الأشخاص أو الأعمال التجارية أو المنظمات عددًا من القرارات الصغيرة خلال فترة زمنية. هذه القرارات ليست قرارات سيئة من تلقاء نفسها ، ولكن ، إذا تم اتخاذها معًا على مدى فترة من الزمن ، تكون نتيجة القرارات متناقضة تمامًا عن النتيجة المرجوة.



على سبيل المثال، تأخذ السلطة التنفيذية السوبر مشغول تشغيل يوم عمل له في يوم من دون مجموعة واضحة من القيم أو تعريف الرؤية ، المهمة والأهداف. هذا الشخص سوف يتخذ قرارات كل يوم تبدو صحيحة وذات مغزى في تلك اللحظة ، لكن مجموع هذه القرارات يمكن أن يضيف كارثة على المدى الطويل. بدون الرؤية طويلة المدى للعمل والتركيز المناسب على ما يجب تحقيقه ، ستتخذ السلطة التنفيذية قرارات "مكافحة الحرائق" التي قد تهتم بالقضايا المطروحة ولكن تدمر الشركة بشكل عام.



والمثال الذي يُستشهد به غالبًا لتفسير هذا المفهوم هو " مأساة العموم " التي قام بها غاريت هاردين في عام 1968. ووصف هاردين الحالة التي احتفظت فيها إحدى القرى بحقل "مشترك" حيث يمكن للسكان المحليين رعي ماشيتهم. لم يتم تنسيق استخدام الحقل بأي شكل من الأشكال ، ويمكن لكل فرد من أفراد المجتمع أن يرعى أكبر عدد من الماشية طالما أرادوا. وأدى ذلك إلى أن يرعى كل مالك كل ماشيته في الحقل المشترك مما أدى إلى تدمير الحقل نفسه. اتخذ أصحاب الماشية الأفراد قرارات بدت وكأنها قرارات ذكية بالنسبة لهم في ذلك الوقت ولكنها تسببت في تدمير أصول قيمة على المدى الطويل. وبالتالي ، فإن طغيان القرارات الصغيرة.



أعتقد أننا ربما وقعنا جميعًا ضحية لهذا في مرحلة ما من حياتنا الشخصية أو وظائفنا أو أعمالنا.الترياق لهذا هو أن يكون لديك رؤية طويلة الأجل محددة بوضوح لحياتك المهنية والوظيفية. يجب استخدام هذه الرؤية طويلة المدى لتوجيه كل قرار تتخذه. اسأل نفسك أسئلة مثل:

كيف تتوافق نتائج هذا الموقف مع رؤيتي طويلة المدى وتركيزي؟

ماذا يمكنني أن أفعل لمعالجة الوضع على النحو الأمثل في المدى القصير مع الاستمرار في مواكبة الرؤية الطويلة الأجل للمنظمة؟

هل سينتج عن قراري اليوم نتائج سلبية في مرحلة ما في المستقبل؟

ما هي القرارات التي اتخذتها والتي قد تتأثر سلبًا بهذا القرار الحالي؟

ما القرارات الأخرى التي اتخذتها والتي قد تؤثر على النتيجة المرجوة للمشكلة الحالية؟

ما القرارات التي اتخذها آخرون والتي قد تؤثر على النتيجة المرجوة لقراري الحالي؟



في المرة التالية التي تتخذ فيها قرارًا صغيرًا ، اسأل نفسك بعضًا من هذه الأسئلة للتأكد من أنك تتجنب طغيان القرارات الصغيرة.



" لسنوات اتُهمت بإصدار أحكام مبكرة. بصراحة ، هذا ليس هو الحال لأنني طالب عسكري عميق ، والأفكار التي أعربت عنها ، وربما بشكل كبير ، هي نتيجة لسنوات من التفكير والدراسة . "جورج س. باتون.



هناك امثله كثيره : القرارات اليومية أو الأسبوعية لتناول الطعام في الخارج يمكن أن يكسر الميزانيات.يمكن أن تؤدي القرارات الصغيرة إلى عادات مدمنة وإدمان مثل إدمان الكحول أو تناول وجبات سريعة.التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني في العمل. عليك أن تبدأ في التركيز على رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة بالأعمال وتنتهي في النهاية برسائل البريد الإلكتروني الشخصية التي تؤدي إلى إقالتك.للمجتمع والحكومة:أدى النمو غير المخطط لمجتمع ما إلى نقص المياه وزيادة تكاليف المياه ، خاصةً عندما يقرر الكثير من الناس سقي العشب في فصل الصيف الحار.أدت القرارات المحلية المتخذة لتحقيق النمو (بدون تخطيط طويل الأجل) إلى مناطق ازدحام حركة المرور الشديدة.ندرك أن النتيجة غير المتوقعة لمجموعة من القرارات يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مفيدة كذلك، تساعد المشكلات في جذب التركيز إلى الطبيعة غير المقصودة أو غير المتوقعة للعواقب. الهدف من ذلك هو تحديد التحسينات في عملية صنع القرار لتحقيق المزيد من النتائج المتوخاة باستمرار.



تشير قرارات القيمة الكبيرة بطبيعتها إلى أن حجم العواقب المحتملة سيكون مرتفعًا. ومع ذلك ، كلما تحركت في شبكة قرارات أقل ، زاد عدد القرارات الصغيرة التي يتم اتخاذها ، مما يجعل من الممكن للقيمة لهذه الاختيارات الصغيرة تتجاوز قيمة القرارات الأكبر. هل من الممكن اتخاذ هذه القرارات الأصغر بطريقة تتعارض مع الفوائد المتوقعة في قرار أعلى مستوى؟ تم استكشاف هذه الفكرة في عدة مرات على مر التاريخ ، مع مثال واحد مبكر يعزى إلى أرسطو (384-322 قبل الميلاد) في أطروحته "السياسة".يتم نقل التفكير ذي الصلة في العديد من مجالات البحث بما في ذلك الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلوم الكمبيوتر ونظرية الألعاب والفلسفة والمنطق.، يمكن أن تضيف القرارات الصغيرة نتائج كبيرة. يحدث هذا في جميع أنواع قراراتنا : الأعمال والمستهلك والشخصية. غالبًا ما تُعزى الأزمة الاقتصادية الأخيرة إلى النتائج غير المقصودة لملايين القرارات الأصغر التي نتجت عن التغييرات في سياسة الحكومة وتنظيمها. مجموع هذه الخيارات الصغيرة أدى إلى فقاعة الإسكان والديون التي ، عندما انفجرت ، كان لها عواقب وخيمة بعيدة المدى عبر العديد من الاقتصادات الإقليمية.