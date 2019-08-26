زيادة عدد حالات الإصابة بالسرطان في رواندا

قال فرانسوا أونكيندي مدير برنامج السرطان في مركز الطب الحيوي برواندا إن 10 آلاف و 704 حالات إصابة جديدة بمرض السرطان سجلت العام الماضي بينها 6 آلاف و 184 حالة بين النساء.
وقال أونكيندي، وفقا لصحيفة (نيو تايمز) في كيجالي خلال اجتماع تشاوري حول سبل مكافحة المرض القاتل، إن 8 آلاف و 200 حالة سجلت في عام 2017 ، مشيرا إلى أن هناك حاجة للبدء في تحويل الموارد نحو العبء الوشيك.
وأشار إلى من بين الحالات المسجلة ، يعد سرطان الثدي وعنق الرحم هي الأكثر شيوعًا بين النساء، بينما سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال، ويعتبر سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا.
وقال أونكيندي، وفقا لصحيفة (نيو تايمز) في كيجالي خلال اجتماع تشاوري حول سبل مكافحة المرض القاتل، إن 8 آلاف و 200 حالة سجلت في عام 2017 ، مشيرا إلى أن هناك حاجة للبدء في تحويل الموارد نحو العبء الوشيك.
وأشار إلى من بين الحالات المسجلة ، يعد سرطان الثدي وعنق الرحم هي الأكثر شيوعًا بين النساء، بينما سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال، ويعتبر سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا.