زيادة عدد حالات الإصابة بالسرطان في رواندا

قال فرانسوا أونكيندي مدير برنامج السرطان في مركز الطب الحيوي برواندا إن 10 آلاف و 704 حالات إصابة جديدة بمرض السرطان سجلت العام الماضي بينها 6 آلاف و 184 حالة بين النساء.



وقال أونكيندي، وفقا لصحيفة (نيو تايمز) في كيجالي خلال اجتماع تشاوري حول سبل مكافحة المرض القاتل، إن 8 آلاف و 200 حالة سجلت في عام 2017 ، مشيرا إلى أن هناك حاجة للبدء في تحويل الموارد نحو العبء الوشيك.



وأشار إلى من بين الحالات المسجلة ، يعد سرطان الثدي وعنق الرحم هي الأكثر شيوعًا بين النساء، بينما سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال، ويعتبر سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا.