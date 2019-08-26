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زيادة عدد حالات الإصابة بالسرطان في رواندا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:30 م
زيادة عدد حالات الإصابة
زيادة عدد حالات الإصابة بالسرطان في رواندا
أ ش أ
قال فرانسوا أونكيندي مدير برنامج السرطان في مركز الطب الحيوي برواندا إن 10 آلاف و 704 حالات إصابة جديدة بمرض السرطان سجلت العام الماضي بينها 6 آلاف و 184 حالة بين النساء.

وقال أونكيندي، وفقا لصحيفة (نيو تايمز) في كيجالي خلال اجتماع تشاوري حول سبل مكافحة المرض القاتل، إن 8 آلاف و 200 حالة سجلت في عام 2017 ، مشيرا إلى أن هناك حاجة للبدء في تحويل الموارد نحو العبء الوشيك.

وأشار إلى من بين الحالات المسجلة ، يعد سرطان الثدي وعنق الرحم هي الأكثر شيوعًا بين النساء، بينما سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال، ويعتبر سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

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