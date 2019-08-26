دوري أبطال آسيا.. صافرة أوزبكية تدير لقاء النصر السعودي والسد القطري

يستضيف النصر السعودي اليوم الاثنين، نادي السد القطري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي عن حكام هذه المواجهة، ليتولى الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، قيادة المباراة، ويعاونه أندريه سابنكو كمساعد أول، وتيمور جونويل كمساعد ثانٍ، بمشاركة الأوزبكي سورازيتندوف رسلان حكمًا رابعًا، والسنغافوري فسيفا ناثان مراقبًا للمباراة.



ويدخل النصر السعودي هذه المواجهة معززًا بأفضل سجل له في البطولة القارية، بعد تمكنه من تحقيق سلسلة من المباريات بدون هزيمة.



بينما يستكمل السد مشواره باحثًا عن لقبه الثالث بعد حصوله عليه عام 1989 و2011.