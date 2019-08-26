دراجة لكل مواطن.. تعرف على تفاصيل مبادرة وزارة الشباب والرياضة.. فيديو





لافتا إلى أن هذه المبادرة كانت تهدف لتنمية ثقافة التنقل لدى المواطنين وتحسين حالتهم الصحية والبدنية وتشجيعهم على استخدام وسيلة تنقل نشط بدلا من الاعتماد على وسائل النقل المستخدمة للوقود والملوثة للبيئة.



واردف ان الهيئة العربية للتصنيع رحبت بمبادرة " دراجة لكل مواطن " ، وشاركت فيها ، نظرا لأن الهيئة على قناعة تامة بأن الرياضة أصبحت تساهم في التنمية المجتمعية المستدامة.



ولفت إلى أنه في البداية سيكون هناك فترة تجريبية لعدد من الدرجات حتى نعلم كم درجة يحتاجها السوق المصري ، منوها إلى ان الهيئة تشارك في تصنيع الدراجة بنسبة 40% حتى تتعاظم هذه النسبة وتصل الى 100%.

أكد المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس القطاع الفني بالهيئة العربية للتصنيع ، أن الهيئة تساهم في مشروعات التي تخدم الخطط التنموية للدولة المصرية، وفقا لإستراتيجية أساسها تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.وأشار المهندس أحمد عبد العزيز ، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الإثنين ، إلى ان تفعيل وإطلاق مبادرة " دراجة لكل مواطن "بدأ بالفعل من جانب وزارة الشباب والرياضة.