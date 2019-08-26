ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراجة لكل مواطن.. تعرف على تفاصيل مبادرة وزارة الشباب والرياضة.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:23 ص
مبادرة دراجة لكل
مبادرة " دراجة لكل مواطن "
مي محمد
أكد المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس القطاع الفني بالهيئة العربية للتصنيع ، أن الهيئة تساهم في مشروعات التي تخدم الخطط التنموية للدولة المصرية، وفقا لإستراتيجية أساسها تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأشار المهندس أحمد عبد العزيز ، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الإثنين ، إلى ان تفعيل وإطلاق مبادرة " دراجة لكل مواطن "بدأ بالفعل من جانب وزارة الشباب والرياضة.

لافتا إلى أن هذه المبادرة كانت تهدف لتنمية ثقافة التنقل لدى المواطنين وتحسين حالتهم الصحية والبدنية وتشجيعهم على استخدام وسيلة تنقل نشط بدلا من الاعتماد على وسائل النقل المستخدمة للوقود والملوثة للبيئة.

واردف ان الهيئة العربية للتصنيع رحبت بمبادرة " دراجة لكل مواطن " ، وشاركت فيها ، نظرا لأن الهيئة على قناعة تامة بأن الرياضة أصبحت تساهم في التنمية المجتمعية المستدامة.

ولفت إلى أنه في البداية سيكون هناك فترة تجريبية لعدد من الدرجات حتى نعلم كم درجة يحتاجها السوق المصري ، منوها إلى ان الهيئة تشارك في تصنيع الدراجة بنسبة 40% حتى تتعاظم هذه النسبة وتصل الى 100%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الرياضة تطلق مبادرة دراجة لكل مواطن

اخبار الرياضة.. صلاح يقود ليفربول فى موقعة تشيلسى.. الاهلى يفسخ عقد نجمه.. وسر فشل مفاوضات الزمالك مع دياز

دراجة لكل مواطن.. تغيير أسلوب النقل يشعل سباق العجلات على الأسفلت.. تفاصيل

برلماني يشيد بمبادرة دراجة لكل مواطن ويطالب بالتجهيزات اللازمة لها

دراجة لكل مواطن.. مبادرة من الشباب والرياضة لتغيير ثقافة التنقل.. ونواب يطالبون بتطبيقها بالمحافظات الإقليمية

فيديوجراف | مبادرة دراجة لكل مواطن

ترشيحاتنا

أحلام تشبه نفسها بـ أم كلثوم .. والجمهور يرد

اخبار السيارات اليوم.. لأول مرة سيارة كيا Rio دفع رباعي

سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 26-8-2019

ألفاظ خارجة وتصريحات مسيئة .. تعرف على أبرز سقطات تامر امين و ريهام سعيد على الهواء

ترامب:احترم ماكرون ولكن من المبكر جدا الجلوس مع الإيرانيين

بعد علاج ريهام سعيد بها.. ما هي مصحات علاج إدمان الطعام ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور