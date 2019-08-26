غزل المحلة يواجه الجزيرة المطروحي وديا في الإسكندرية

يواجه فريق غزل المحلة منافسه الجزيرة المطروحي وديًا اليوم في الساعة الخامسة مساءً في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريقين لدوري القسم الثاني.



ويسعى خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، الى الوقوف على مستوى اللاعبين الجدد الذين جرى التعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية بجانب دمجهم في اللاعبين القدماء.



جدير بالذكر أن فريق غزل المحلة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بحري برصيد 42 نقطة، بينما ينافس فريق الجزيرة المطروحي في دورة التراضي أملا في البقاء بدوري القسم الثاني.