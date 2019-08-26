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فن

Angel has fallen يتصدر الـ بوكس أوفيس في الأسبوع الأول من عرضه ..فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:26 ص
جيرارد بتلر
جيرارد بتلر
شروق ابراهيم
تصدر فيلم Angel has fallen ، إيرادات شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ " بوكس اوفيس" في الأسبوع الأول من طرحه بإيرادات وصلت لـ 21 مليون و250 ألف دولار.

وتدور أحداث الفيلم ، جول تورط عميل الخدمة السرية مايك بانينج في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي، لتحدث مطاردة بين وكالته الخاصة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى حظر اسمه.

الفيلم من بطولة جيرارد بتلر ،مورجان فريمان ،بيبيه بيرابو ،جادا بينكت سميث ،سابير أزولاي، والفيلم من إخراج ريك رومان،.

وجاء في المركز الثاني فيلم Good Boys محققًا 11 مليون و 750 الف دولار أمريكي.

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