16.62 جنيه للبيع.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 26-8-2019

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 26-8-2019، سجل تراجعا، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، متراجعا نحو قرشين.



سعر الدولار في البنوك اليوم



وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنوك:"عودة، المصرف الخليجي، الأهلي اليوناني بمصر، مصر إيران للتنمية، البنك الأهلي الكويتي، البركة، المصرف المتحد،قناة السويس كريدي أجريكول، الاسكندرية" 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي



سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك العربي الافريقي الدولي 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، كما سجل في بنوك:" مصر إيران للتنمية، البنك الأهلي الكويتي، البركة، المصرف المتحد،قناة السويس كريدي أجريكول، الاسكندرية" 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار سجل في البنك الأهلي المصري 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، كما سجل في بنوك:"التعمير والاسكان، الأهلي المصري، التجاري الدولي، مصر" 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.