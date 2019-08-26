إنطلاق أولى فعاليات مهرجان ختام الأنشطة الصيفية للتربية والتعليم بأسوان

إنطلقت أولى فعاليات مهرجان ختام الأنشطة الصيفية للعام الدراسى 2018 / 2019 وذلك بمدرسة بنات النيل الإبتدائية بإدارة إدفو التعليمية بحضور لفيف من قيادات وموجهى التربية والتعليم وبمشاركة عدد كبير من التلاميذ والطلاب وأسرهم .



ويأتى تنفيذ هذه الأنشطة طبقًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بضرورة الإرتقاء والتطوير المتواصل للمنظومة التعليمية بكافة جوانبها بما يساهم فى تنمية ورفع مستوى الطلاب فى مختلف المجالات التعليمية والفنية والإجتماعية والرياضية والثقافية .



وقد أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأن هذا المهرجان يعد تتويجًا للمجهودات والأنشطة المبذولة طوال فترة الأجازة الصيفية فى مختلف المجالات التربوية والفنية .



وأشار السيد الفيومى إلى أن المهرجان إنطلق من إدفو وسوف يمتد إلى جميع الإدارات التعليمية على التوالى ، كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن فعاليات المهرجان بدأت بإفتتاح معرض فنى ضم العديد من الأعمال اليدوية المتميزة ثم توالى تقديم العروض الفنية والفقرات الغنائية والشعرية والمسرحية والإستعراضية والتى تعبر عن المواهب والمهارات الفنية والإبداعية والإبتكارية التى يتمتع بها أبنائنا الطلاب فى مختلف المجالات .