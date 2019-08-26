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شاهد| الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء بريطانيا على هامش قمة مجموعة السبع

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:03 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
آيات أحمد
يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس وزراء بريطانيا على هامش قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

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