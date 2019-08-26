الترجى التونسى يدعو محمد صلاح للمشاركة فى احتفالات المئوية

كشفت تقارير صحفية تونسية ان فريق الترجي التونسي تقدم بدعوة للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي لحضور الاحتفالات الخاصة بمئوية الفريق .



وأكدت صحيفة الصريح التونسية أن نادي الترجي قد خصص برنامجا لإستضافة بعض النجوم من الاندية المشاركة في بطولة العالم للاندية وسيتم تنظيم الحفل في الدوحة .



جدير بالذكر ان فريق الترجي التونسي يخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية ممثلا عن القارة السمراء بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا الموسم الماضي .