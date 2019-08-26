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رياضة

الترجى التونسى يدعو محمد صلاح للمشاركة فى احتفالات المئوية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:16 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام
كشفت تقارير صحفية تونسية ان فريق الترجي التونسي تقدم بدعوة للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي لحضور الاحتفالات الخاصة بمئوية الفريق .

وأكدت صحيفة الصريح التونسية أن نادي الترجي قد خصص برنامجا لإستضافة بعض النجوم من الاندية المشاركة في بطولة العالم للاندية وسيتم تنظيم الحفل في الدوحة .

جدير بالذكر ان فريق الترجي التونسي يخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية ممثلا عن القارة السمراء بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا الموسم الماضي .

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