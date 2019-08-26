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ديني

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على ملعب كرة قدم بالعراق

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:22 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة
أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم، الأحد، على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق؛ ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم الإثنين، على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وأكد المفتي على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لجميع ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة للعراق قيادةً وحكومة وشعبًا ولأسر ضحايا الاعتداء الإرهابي الآثم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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