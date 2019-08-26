أحلام تشبه نفسها بـ أم كلثوم .. والجمهور يرد

منحت الفنانة الإماراتية أحلام علامة إعجاب " لايك" لتغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر لأحد متابعيها الذي شبهها بـ أم كلثوم، وبتصميم صورة تجمع بين كوكب الشرق وأحلام، وذلك بالتزامن مع حفلها في موسم الطائف في السعودية.



وجاء التعليقات على تغريدة، أن أحلام هي كوكب شرق الخليج، وهناك من أكد أن هذا اللقب يليق بها وليس فقط لقب " الملكة"، فيما انتقد البعض مقارنة ام كلثوم باي مطربة مهما بلغت شهرتها او نجاحاتها.



ومن المقرر إقامة حفل أحلام في موسم الطائف يوم 30 اغسطس.



يذكر أن آخر أعمال المطربة احلام كان فيديو كليب اغنية "أبرحل" والذي تم طرحه على اليوتيوب وحقق أعلي المشاهدات.