ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام تشبه نفسها بـ أم كلثوم .. والجمهور يرد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:06 ص
أحلام
أحلام
شروق ابراهيم
منحت الفنانة الإماراتية أحلام علامة إعجاب " لايك" لتغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر لأحد متابعيها الذي شبهها بـ أم كلثوم، وبتصميم صورة تجمع بين كوكب الشرق وأحلام، وذلك بالتزامن مع حفلها في موسم الطائف في السعودية.

وجاء التعليقات على تغريدة، أن أحلام هي كوكب شرق الخليج، وهناك من أكد أن هذا اللقب يليق بها وليس فقط لقب " الملكة"، فيما انتقد البعض مقارنة ام كلثوم باي مطربة مهما بلغت شهرتها او نجاحاتها.

ومن المقرر إقامة حفل أحلام في موسم الطائف يوم 30 اغسطس.

يذكر أن آخر أعمال المطربة احلام كان فيديو كليب اغنية "أبرحل" والذي تم طرحه على اليوتيوب وحقق أعلي المشاهدات.
أحلام تشبه نفسها بـ أم كلثوم .. والجمهور يرد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلام تفتتح موسم السودة السعودي.. 13 أغسطس

أحلام تروج لحفلها في السعودية.. 13 أغسطس

إجعلنا مِمَن عفوت عنهم.. أحلام تدعو الله في يوم عرفة

أحلام تشارك جمهورها مقطع فيديو في أحدث حفلاتها

في أحدث ظهور لها.. أحلام: أبحث عن فريق يحب الفوز

ترشيحاتنا

تعرف على موعد تشييع جثمان الراحل ممدوح هاشم نجم منتخب مصر

دعوة من الترجي لـ محمد صلاح.. تعرف على السبب

وزير تعليم البرازيل يهاجم ماكرون بسبب حرائق الأمازون: انتهازي أبله بلا شخصية

احذر .. 4 كلمات شائعة بين الكثيرين نهى الرسول عن الدعاء بها

منة فضالي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

أخبار الرياضة.. معروف يوسف داخل نادي الزمالك.. ودعوة من الترجي لـ محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور