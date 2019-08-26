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محافظات

باستثمارات 4 ملايين جنيه.. بدء مشروع تخليل الزيتون بالعريش

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:25 ص
بدء العمل بمصنع تخليل
بدء العمل بمصنع تخليل الزيتون بمدينة العريش
احمد صالح
بدأت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، العمل فى مشروع مصنع تخليل الزيتون بمدينة العريش، بطاقة 5 آلاف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية 4 ملايين جنيه.

وأكد المهندس عاطف مطر، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، أنه سيتم استلام نحو 200 طن زيتون يوميا، ليتم تخليلها فى المصنع، وتلبية الطلبات الأسواق المحلية والتسويق للخارج.

وأشار مطر ، الي أن عدد المعاصر الخاصة بالزيتون، تصل إلى 13 معصرة فى سيناء، يتم فيها عصر ما يقرب من %60 من إجمالي المساحات المنزرعة بالزيتون، التى قدرت العام الحالي بما يقرب من 25 ألف فدان، موضحًا أن %40 الباقية يتم تخليلها فى مصنع التخليل.

وتابع ان مديرية الزراعة تواصلت مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن توفير فرص تصديرية لمنتج الزيتون، لأن الأعوام الماضية، كان يتم الاقتصار على إرسال المحصول إلى مصانع التخليل الأخرى فى المحافظات.

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