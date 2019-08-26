مدبولي يشهد توقيع عقود مع شركة إماراتية تقيم 4 مناطق تجارية بـ500 مليون دولار

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، توقيع عقود إنشاء 4 هايبر اللؤلؤ ماركت ، اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء.



ويوقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين مع سلسلة اللؤلؤ ماركت الإماراتية بمجلس الوزراء عقود بشأن إنشاء هايبر ماركت اللؤلؤ لإقامة 4 مناطق تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر.



ومن المقرر ان يتم انشاء 4 فروع جديدة في عدة مناطق منها القاهرة الجديدة، وأكتوبر، والعبور، وذلك ضمن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية .



ويتم التفاوض مع السلسلة للدخول في مجال أسواق الجملة للخضر والفاكهة، فضلا عن خطة الشركة لإقامة 10 هايبر ماركت، 5 منها بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و5 آخرين مع مطورين من القطاع الخاص.



والجدير بالذكر انه تم افتتاح أول فرع لسلسلة "اللؤلؤ ماركت"، في مصر في عام 2016، وتعتزم السلسلة ضخ إجمالي استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه على مراحل لإنشاء منافذ حديثة في جميع أنحاء مصر.